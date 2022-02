Boost your level! A2-B1. Spécial vocabulaire en 30 minutes par jour

Idéal pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur anglais mais qui n'ont pas beaucoup de temps, cet ouvrage à destination des faux débutants ou des personnes ayant un niveau intermédiaire, propose des courtes séquences de révision et d'entraînement pour enrichir son vocabulaire anglais et faire face aux situations concrètes du quotidien avec plus d'aisance. Au programme : - du vocabulaire et des phrases utilesà maîtriser regroupés par thèmes - des activités ludiques et variéesà faire en 30 minutes maximum pour améliorer son niveau. Les plus : - 1 boîte à outils avec : - liste des principales prépositions de lieu - les nombres cardinaux et ordinaux - liste des principaux faux-amis - liste des principaux mots de liaison - liste de principaux verbes irréguliers - fichiersaudioà télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses.