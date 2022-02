FLE (français langue étrangère) En scène ! Cahier pour réviser le français autrement... A1-A2

Cet ouvrage s'adresse àtoute personne souhaitant acquérir les niveaux A1 et A2 du CECRL et réviserle français langue étrangère autrement ainsi qu'aux enseignants de FLE recherchant un nouveau support de cours. A travers une histoire à lire et/ou à écouter ce cahier d'activités complet est tout particulièrement adapté pour réviser à son rythme les points de communication, de grammaire et de vocabulaire qui seront utiles pour s'exprimer en françaisau quotidien tout en découvrant plusieurs particularités culturelles françaises. " A découvrir : - des points de grammaire et de conjugaison clairement expliqués et assortis d'exemples - du vocabulaire utile et des expressions idiomatiques proposés en contexte - des phrases clés en main à réutiliser dans la vie quotidienne - des exercices variés " Les plus : - une histoire illustrée en 17 épisodes ou petites scènes - des jeux pour s'autoévaluer en fin d'ouvrage - fichiers audioà télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses