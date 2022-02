Poco a poco A1-A2. Débuter en espagnol

Cet ouvrage s'adresse à toute personne souhaitant apprendre ou reprendre l'espagnol. Conçu pouracquérir, de façon progressive, les notions de base les plus utiles au quotidien, il propose 35 leçons thématiques qui vous permettront de pouvoir participer à des conversations relativement simples. Dans chaque leçon : - petits dialogues illustrant des situations précises de la vie courante - vocabulaire de base - explications détaillées et accessibles de grammaire ou de conjugaison - focus culturels ou de civilisation rédigés en français - exercices d'entraînement et des jeux corrigés Les plus : - mini fiches de synthèse reprenant les éléments clés de chaque leçon étudiée - fichiers audioà télécharger gratuitement sur le site des éditons Ellipses