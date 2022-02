How do you say? Maîtriser la prononciation de l'anglais en 30 fiches

Cet ouvrage s'adresse à toute personne (élèves, étudiants, adultes) souhaitantde façon simple, autonome et active, améliorer sa prononciation en anglais, mieux en comprendre les règles et se perfectionner. Riche de nombreuses activités variées, il sera également utile aux enseignants à la recherche d'exercices ludiques pouvant être repris en classe. Il propose : - 30 fiches explicatives agrémentées de nombreux exercices d'entrainement corrigés (répétition, reconnaissance de sons, virelangues...) pour permettre de mettre en oeuvre sans attendre les connaissances et compétences phonologiques présentées. - 95 fichiers audioà télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses.