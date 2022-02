Transferts thermiques BTS, BUT et licence. Exercices et problèmes corrigés

Dans cet ouvrage est proposé, à des étudiants de BTS, IUT et de licence, 67 exercices et problèmes corrigés sur la diffusion (ou conduction), la convection et le rayonnement thermique. - La première partie résume les notions fondamentales à maitriser absolument avant de commencer à s'exercer. - Les différents sujets qui suivent sont de difficulté croissante. Ils couvrent tous les cas de figure que l'on peut rencontrer lors de l'étude des transferts thermiques. - Les corrigés sont détaillés pas à pas pour aider au mieux l'étudiant dans la compréhension et la résolution de l'exercice. Ce livre permettra de mieux aborder ces phénomènes de transferts thermiques que l'on rencontre souvent dans les sujets d'examen.