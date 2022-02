Debate cards B1-C1. Savoir débattre et argumenter en anglais, 2e édition revue et augmentée

A destination des élèves de lycée, des étudiants de classes préparatoires, d'écoles de commerce et de journalisme, d'universités ou encore de Sciences Po, cette deuxième édition mise à jour et enrichie convient également à toute personne souhaitant mettre à jour ses connaissances sur l'actualité. Regroupant 90 sujetsde discussion autour de 15 thématiques essentielles de l'actualitéDebate Cards permettra à chacun : - de maîtriser un lexique spécifique sur des thématiques incontournables - d'acquérir des connaissances de base sur des sujets d'actualité - d'apprendre à argumenter et à développer un esprit critique. La nouveauté : 15 exemples de débatà découvrir avant d'aborder les sujets proposés dans chaque partie. Toutes les activités proposées sont accompagnées d'un corrigé.