Réussir son BUT en 10 minutes par jour. Comment développer ses soft skills en 80 exercices

L'objectif de ce livre : accompagner l'étudiant de façon personnalisée pour qu'il réussisse son BUT. Cet ouvrage est guide pratique pour développer facilement les 8 compétences transversales demandées par le nouveau référentiel des BUT. Les + du livre : - 24 exercices de méditation et de respiration, 10 minutes par jour : un accompagnement personnalisé à l'aide de schémas faciles à mémoriser. - 56 Situations d'Apprentissage et d'Evaluation (SAE) sur 3 niveaux : des mises en situation réelles issues du monde professionnel. - Des tests pour chaque soft skill afin de s'autoévaluer. - Des ressources théoriques puisées dans des domaines diverses.