Faire face au diabète de type 2

Un livre pour comprendre et agir Ce livre permet de mieux comprendre le diabète de type 2, ses symptômes et son évolution. Il explique le suivi de cette maladie au quotidien pour le patient (tests diagnostiques, auto-surveillance) et le fonctionnement des différents traitements. Il permet ainsi d'adapter au mieux son style de vie et de mieux vivre au quotidien avec le diabète. Ce livre s'accompagne d'un quiz, d'un lexique et d'une liste d'associations d'utilité publique et d'applications en lien avec cette maladie.