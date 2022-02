Modélisation des signaux et circuits pour l’électronique. Cours et exercices corrigés

Cet ouvrage de physique appliquée est consacré à la modélisation des signaux et circuits pour l'électronique. Pour chaque thématique, le cours est illustré par l'exemple et par de nombreux exercices corrigés. Public : Etudiants de licence Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur, Licence EEA, IUT 1ère et 2ème années, classes préparatoires Auteur : Olivier Vanbesien est professeur des Universités au sein de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Université de Lille.