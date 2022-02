Chinois B2/C1. 350 phrases pour parler de la Chine d'aujourd'hui

Ce manuel s'adresse aux étudiants et aux professionnels qui recherchent un entraînement pour progresser vers le niveau B2/C1, tout en améliorant leur connaissance de la civilisation chinoise : - 350 phrases à traduire (classées par sujet) abordant les principaux sujets de société qui touchent la Chine actuelle. - Des explications de syntaxe et de vocabulaire pour améliorer son expression et sa compréhension du chinois