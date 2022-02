Histoire des grandes questions existentielles. Mythologie, religions et sciences

Une synthèse des réponses données aux grandes questions existentielles, à travers l'histoire, par les différents systèmes de pensée : - La pensée animiste et les mythologies - Les différentes religions - La science. Principaux thèmes abordés : - l'origine du monde - l'apparition de la vie et de la pensée - la mort - l'existence de Dieu Ce livre offre une approche croisée, thématique et historique, pour permettre au lecteur de nourrir sa réflexion et d'esquisser des éléments de réponse à ces questions.