Lexique appliqué de l'espagnol. Acquisition du lexique courant et approfondi

Ce lexique pratique permet d'acquérir le vocabulaire courant et les expressions idiomatiques espagnoles : - Un lexique thématique complet - Un entraînement au thème littéraire et journalistique, et au thème grammatical. Public : - Etudiants en classes préparatoires et à l'université - Préparation des examens et concours : écoles de commerce, banque commune d'épreuves littéraires...