Histoire de France. Volume 1, La France de la Préhistoire à la fin du Moyen Âge

Cette histoire de France en quatre volumes fait la part belle à l'histoire évènementielle, à ses héros, ses légendes, ses lieux et monuments. Elle met également en valeur les grandes évolutions sociales, économiques et culturelles de chaque époque. - la plus récente synthèse d'un récit chronologique, d'après les recherches des plus grands historiens. - des biographies des principaux personnages - le point sur les évènements les plus marquants de l'histoire nationale et sur les principaux monuments de la mémoire nationale - une présentation des grands débats historiographiques contemporains