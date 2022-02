La culture administrative en 1000 QCM. Administration, fonction publique, mutations du secteur public

La connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l'administration française fait partie du programme de nombreux concours et examens professionnels (APAE, IRA...), dont des épreuves se déroulent de plus en plus sous la forme de questionnaires à choix multiples (QCM). De quand date le premier statut général des fonctionnaires ? Quels sont les droits et les devoirs des agents publics ? Comment sont-ils formés, recrutés, évalués ? Au sein de quelles administrations et structures travaillent-ils ? Quel rôle jouent les institutions européennes dans le paysage administratif et politique ? Quelles sont les évolutions observées au sein des diverses administrations et, d'une manière plus générale, dans les activités de service public depuis le début des années 2000 ? Autant de questions - et bien d'autres - au sujet desquelles vous trouverez dans cet ouvrage des informations indispensables, conçues sous la forme de séries de QCM accompagnées de réponses claires, précises et concises, fondées sur des données actualisées.