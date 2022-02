Histoire de la littérature française en 101 repères

De La Chanson de Rolandà Michel Houellebecq, cet ouvrage parcourt les neuf siècles de la littérature française en 101 étapes qui sont autant de repères historiques. Chaque repère présente ou une oeuvre ou un auteur ou un mouvement ou encore une théorie littéraire. Synthétique, il est développé en deux pages avec un maximum de clarté. Ces 101 synthèses sont regroupées en 12 sections qui suivent l'ordre chronologique et qui sont introduites par une page qui en définit les enjeux. Ce livre réhabilite l'Histoire littéraire. Il montre que toute création émane d'un individu qui a sa propre histoire ancrée dans une culture qui n'est souvent pas la nôtre. Il s'adresse au lycéen, notamment celui qui a choisi la spécialité " Humanités, Littérature et Philosophie ", à l'élève des classes préparatoires, à l'étudiant, à toute personne intéressée par notre patrimoine littéraire. Il est une invitation à lire, à relire, à sortir du cadre proposé pour se fixer ses propres repères littéraires. Francis Collet et Gérard Loridan, deux agrégés de lettres, deux amis de longue date de la région lilloise, ont beaucoup travaillé ensemble au début de leur carrière d'enseignants. Ils ont renoué avec les plaisirs de la collaboration dans l'élaboration de cet ouvrage.