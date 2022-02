Les 100 concepts de la géopolitique

A travers 100 concepts-clés faisant l'objet de 100 articles, cet ouvrage propose une synthèse des travaux théoriques des grands auteurs de la géopolitique, - classiques et contemporains -, et montre comment ceux-ci ont profondément renouvelé les théories géopolitiques. Il offre plusieurs clés de compréhension de la géopolitique contemporaineà travers l'étude de l'évolution de ces concepts. Il est destiné à répondre aux besoins croissants de clarifier ces concepts géopolitiques à la croisée de disciplines variées (science politique, histoire, économie, droit, géographie). Un système de renvois y est également présent afin de permettre à la réflexion de se prolonger et une bibliographie succincte des spécialistes de chaque question est proposée pour approfondir chaque nouvel enjeu. Conçu pour que le lecteur puisse piocher les informations dont il a besoin, l'ouvrage peut aussi se lire d'une traite. C'est également un outil pour se préparer aux examens.