"Bien sûr, il y a la fonte des glace, la décrépitude, la trahison, l'agonie. Bien sûr, il y a la mort. Mais le mignonisme est là, en cherchant bien, à portée de main, pour conjurer le sort et aborder ces rivages incertains, plus apaisé"... Voici un nouveau journal graphique de Philippe Katerine, qui fait écho à Doublez votre mémoire, celui qu'il avait tenu et publié en 2007, et qui est aussi le catalogue d'une grande exposition au Bon Marché (à partir de février 2021).