Iannis Xenakis. Un père bouleversant

L'artiste Mâkhi Xenakis retrace le parcours de son père, Iannis Xenakis. Cet artiste aura puisé dans l'expérience de toute une vie pour composer une musique trouvant son émancipation et sa liberté à travers l'invention d'écritures et de structures avant- gardistes. Cette édition est augmentée d'un texte inédit et est publiée en lien avec une exposition dédié à Iannis Xenakis à la Philharmonie de Paris.