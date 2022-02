Au feu du désir même

Les poèmes de ce livre, attribués à un certain Guillaume de La Mercie, apparaissent comme des variations libertines, aussitôt revendiquées par quatre poètes en quête de sensations inédites, et qui sont plus que des prête-noms. Rien là qui s'apparente à un artifice littéraire, le pari étant de restituer intensément les jeux divers, charnels et hasardeux de l'amour.