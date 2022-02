2060. Gena, l'algorithme qui lui sert d'assistant personnel, nous raconte le destin de Cas, qui a grandi dans une société hygiéniste, oisive et contrôlée, et découvre les "Imparfaits" , une caste de marginaux refusant cette évolution. Du regard de moraliste que porte parfois Gena sur l'humanité au tableau non manichéen qu'il brosse d'une société contrôlée mais débarrassée des idéologies du XXe siècle, Ewoud Kieft s'inscrit, pour son premier roman, dans un héritage littéraire qui va de La Bruyère à Orwell.