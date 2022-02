La Voix du lac

Dans un quartier juif huppé de Baltimore, un soir de 1965, la très glamour Maddie, épouse et mère par- faite, reçoit par hasard un ancien flirt de lycée. Et se souvient alors combien, à l'adolescence, elle aspirait à devenir une femme libre et accomplie. Soudain, il n'y a plus que ce désir ardent. Quittant d'un pas impudemment léger la demeure familiale, Maddie s'invente une vie rien qu'à elle - un appartement (minable), une liaison (torride) et surtout un poste d'assistante dans un journal local. Décidée à prendre du galon, elle s'empare d'une affaire traitée avec indifférence, tant par les médias que par la police : le meurtre d'une jeune Noire, dont le corps a été retrouvé dans un lac de la ville. Qui était la belle et mystérieuse Cléo Sherwood, avec qui a-t-elle osé frayer pour devoir disparaître ainsi ? Ecrivant en miroir l'émancipation de Maddie, déterminée à conquérir le monde, et le destin tragique de Cléo, victime de jeux de pouvoir éminemment masculins, Laura Lippman livre un formidable roman à suspense dans lequel s'incarnent racisme, sexisme et rapports de classes propres à l'Amérique des années 1960.