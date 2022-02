Terres voraces

Dans un pays que l'on suppose être le Mexique. Une femme fouille les collines à la recherche des cadavres ensevelis par les cartels pour retrouver sa fille, Bianca, portée disparue le jour de la demi-finale de la Ligue des Champions, Barça/Chelsea, qu'elle devait suivre chez des amis, en arborant le maillot de son idole, Lionel Messi. Celui-ci, touché par la lutte de cette mère-courage, accepte de soutenir sa cause. Un texte sombre et incantatoire, tout entier tendu par le paradoxe saisissant que puissent coexister la futilité d'un championnat de football et le prix dérisoire d'une vie dans certains endroits du monde.