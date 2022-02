Les Enfants Boetti

"Ada parlait de son enfance tantôt comme d'un tapis moelleux, tantôt comme d'une tache qui ne s'efface pas". Au cours de conversations nocturnes avec Ada Boetti, dans son appartement du quartier de Pigneto qu'elle lui confie en son absence, le narrateur plonge dans les souvenirs d'enfance de son hôtesse, découvre son frère, Angelo, et toute une enfance à l'ombre d'un bonheur fragile, trop tôt foudroyé. Happé, ensorcelé par ces autres vies que la sienne, le voilà qui, à son tour, pénètre comme par effraction la mémoire d'Ada et, de Rome à Londres, s'élance à la rencontre d'Angelo. Un premier roman sortilège, à la fois moderne et atemporel, mélancolique et voyageur, où rêverie et réminiscence se confondent parfois dans un mouvement perpétuel à travers une Europe éminemment littéraire.