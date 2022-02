Bartleby et compagnie

Marcelo est un employé de bureau ordinaire depuis qu'il a renoncé à l'écriture, vingt-cinq ans plus tôt, après la publication de son premier roman. Un jour pourtant, il entreprend de composer le roman des écrivains qui ont renoncé à la littérature, et part en quête de tous ces Bartleby, en référence au personnage d'Herman Melville. Il tient alors le journal de cet écrit, fournissant ainsi les notes de bas de page d'un texte invisible au lecteur. Avec ces remarques, parfois hilarantes, souvent empreintes de mélancolie, Enrique Vila-Matas nous parle de l'égarement, des livres absents, de ceux qui ont renoncé à la littérature, par folie ou par vanité, et de ce qu'ils ont laissé en suspension dans les marges.