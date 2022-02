Corps inflammables

Un beau brun fait escale dans le bar d'un minuscule bled du Delaware. Il est aussitôt séduit par une rousse dont le corps incendiaire contraste avec l'attitude glaciale. Les deux héros, surgis d'on ne sait où, s'attirent et se repoussent comme deux aimants. Pourquoi jouent-ils ainsi au chat et à la souris, sous l'oeil placide de deux habitués du bar et le regard jaloux de la serveuse ? Avec ce vingt-troisième roman, Laura Lippman reprend des marqueurs du noir classique (l'inconnue sexy qui débarque en ville, le privé bien de sa personne, la fraude à l'assurance, le sexe torride et l'été meurtrier) dans une intrigue résolument moderne. Elle signe un thriller ramassé et inlâchable.