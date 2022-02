Le destin de Matthina, une jeune Aborigène de Tasmanie qui, en 1839, va fasciner, par sa beauté et sa vivacité, la femme du gouverneur de ce bout de terre colonisé, au point de se faire adopter afin d'être "civilisée", croise, dans ce cinquième roman de Richard Flanagan, celui de Charles Dickens en proie, ailleurs, à Londres, au renoncement, aux doutes et aux malheurs de l'âme. D'un enfer à l'autre, de l'intime à l'histoire en marche, l'auteur de "La Route étroite vers le Nord lointain" assène avec ce roman aux formes multiples une dénonciation implacable de la colonisation et de ses ravages sur ce territoire qu'il chérit tant.