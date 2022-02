Dans le sillage des corbeaux

Partout où il y a des humains, il y a des corneilles et des corbeaux. Des îles tropicales aux forêts boréales, des campagnes et des montagnes jusqu'au coeur des plus grandes cités. Faisant preuve d'une incroyable intelligence et d'une extraordinaire capacité d'adaptation, certaines espèce prospèrent, n'en déplaise parfois à leurs voisins humains qui les pourchassent sans relâche. Mais d'autres espèces, au contraire, sont en grand danger d'extinction et les hommes déploient, cette fois, des trésors d'imagination pour les protéger. Thom van Dooren explore les relations complexes et ambiguës, positives ou négatives, que les corvidés tissent avec les humains et s'interroge sur la façon de cohabiter sereinement avec les corbeaux dans un monde en plein bouleversement. En racontant cinq histoires provenant de différents endroits de la planète, l'auteur démontre combien il est encore possible d'imaginer et de mettre en pratique une éthique multispécifique sur une planète abîmée. Suivi d'une nouvelle de Vincianne Despret, Récits d'espoir par provision.