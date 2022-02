Arthur et Merlin Tome 1 : La Grande Epopée des chevaliers de la Table ronde

Le jeune Arthur rêve de devenir chevalier et s'entraîne tous les jours au tir à l'arc. Dans la forêt, d'étranges phénomènes se déroulent sous ses yeux : l'apparition d'un cerf blanc, le combat entre deux dragons... Pour Arthur, sous la protection de Merlin, c'est le début d'une aventure jalonnée d'épreuves, de combats contre des créatures fantastiques et de rencontres qui lui révéleront son destin, avant que ne débute une épopée plus légendaire encore : celle des chevaliers de la Table ronde. Un récit initiatique captivant, saupoudré de merveilleux, en cinquante épisodes courts, dans une langue contemporaine et accessible, dès 9 ans, en format poche.