Ma petite histoire de la musique

A la découverte de l'histoire de la musique ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Au fil des pages, c'est une invitation à un voyage musical à travers l'Histoire que nous propose cet ouvrage. On commence avec une musique du Moyen Age (VIe au XVe siècles) avec Adam de La Halle, Entre Adan et Anikiel (XIIe siècle). Vient ensuite la musique de la Renaissance (XVIe siècle) avec Pierre Attaignant, Gaillarde (1529), suivie par la musique baroque (1600-1750) avec la Marche pour la cérémonie des Turcs de Jean-Baptiste Lully (1670). On retrouve ensuite Mozart et sa Symphonie n° 25 en sol mineur en 1773 pour illustrer la musique classique (1750-1800). La Musique romantique (XIXe siècle) avec Chopin et Polonaise " héroïque " (1843) nous amène vers le XXe siècle et la musique moderne illustrée par Stravinsky et son Sacre du printemps (1913). Un programme riche et varié pour éveiller les plus petits à la musique. Les illustrations de Séverine Cordier nous accompagnent ce voyage musical.