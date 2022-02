Silence, on tue. Enquête sur un meurtre politique et un régime Rwandais qui a mal tourné

L'histoire du Rwanda a déraillé " L'une des révisions historiques les plus approfondies sur Paul Kagame". The Guardian " Superbe. Une épopée de sang, d'amertume et de trahison". The Times " Une étude fascinante sur les crimes du régime Rwandais". The Observer A travers l'histoire de plusieurs proches de Paul Kagame, Michela Wrong dresse le portrait d'une dictature africaine moderne créée à l'image effrayante du Président rwandais. Cette enquête, plébiscitée par les médias anglo-saxons, s'appuie sur des témoignages directs et clés du pouvoir en place. Elle déchire le script officiel, selon lequel un groupe idéaliste de jeunes rebelles aurait renversé le régime génocidaire de Kigali, inaugurant une ère de paix, de prospérité et de stabilité, pour faire du Rwanda le pays chéri des bailleurs occidentaux. Comme le révèle l'auteur dans les moindres détails, quand ses anciens compagnons d'armes décident de prendre leur distance, le maître du Rwanda les poursuit jusqu'au bout du monde pour les réduire au silence. " Vous pouvez courir mais vous ne pouvez pas vous cacher ". Kagame érige la vengeance en signature de son règne. Michela Wrong, journaliste anglaise, écrit sur l'Afrique depuis trente ans. Elle a travaillé pour Reuters et le Financial Times pour lequel elle couvre le Rwanda pendant le génocide en 1994. Elle a reçu le prix James Cameron 2010 pour son intégrité professionnelle. Rwanda, Assassins sans frontières a été sélectionné parmi les meilleurs livres par The Economist et The Financial Times en 2021.