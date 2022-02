Diagnostics et thérapeutique. Du symptôme à la prescription, 9e édition

Lé référence en thérapeutiques Le "Berrebi " est LA référence en terme de prise en charge du patient, en partant du symptôme pour aller jusqu'à la prescription du traitement. Destiné aux médecins généralistes, aux internes mais aussi aux étudiants en médecine préparant les ECNi, il est rédigé par une équipe de 25 auteurs, tous médecins ou professeurs des universités, et coordonné par William Berrebi, un expert de la pédagogie médicale. - Revue et mise à jour, cette 9e édition propose plus de 700 pathologies classées en 18 spécialités. - Diagnostics et thérapeutique est le seul ouvrage proposant une démarche clinique complète en partant du symptôme d'appel, permettant d'établir son diagnostic avec précision grâce à l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires puis, de déterminer la prise en charge thérapeutique adaptée. - La stratégie thérapeutique détaillée est conforme aux recommandations officielles et aux consensus des sociétés savantes. Elle permet au prescripteur de rédiger son traitement de façon optimale. - Le livre recense toutes les pathologies rencontrées au quotidien par le médecin généraliste et l'interne en médecine, en organisant les données importantes et indispensables dans un plan systématique. Cette 9e édition contient un nouveau chapitre sur la COVID et propose toujours : 300 symptômes d'appel, plus de 700 traitements, 100 algorithmes, de nombreux schémas et photographies en couleurs, des références issues de la HAS ou des conférences de consensus les plus récentes.