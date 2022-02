Urgences médicales. La référence incontournable

La référence incontournable pour la prise en charge médicale en urgence Avec plus de 60 000 exemplaires vendus à ce jour, le "Ellrodt" est la référence incontournable des internes et des praticiens hospitaliers. Outil de terrain indispensable, ce guide pratique et clinique présente les conduites à tenir et les protocoles thérapeutiques détaillés, répondant ainsi aux préoccupations réelles des médecins en services d'urgences pour adultes. Actualisé par l'auteur entouré d'une équipe issue de services d'urgences de toute la France, cet ouvrage est découpé en 16 parties adaptées aux nouvelles pratiques et qui suivent les conférences de consensus. Un nouveau chapitre sur le traitement du Covid-19 a été ajouté.