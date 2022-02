Note et rapport, note de synthèse, note administrative, propositions opérationnelles. Méthode et exercices en 42 fiches, catégories A et B, Edition 2022-2023

Toutes les clefs pour bien rédiger une note ou un rapport ! Ce livre de méthode et d'entraînement permet au candidat de préparer les épreuves de note et de rapport des concours de la fonction publique (catégories A et B). Sous forme de fiches synthétiques, il propose : - une méthode pas à pas illustrée d'exemples ; - des exercices d'entraînement corrigés ; - des sujets d'annales récents corrigés ; - les conseils et les astuces du formateur.