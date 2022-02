Concours ATSEM ASEM. Tout-en-un, Externe, interne et 3e voie, catégorie C, Edition 2022-2023

Ce livre Tout-en-un propose une préparation complète pour réussir les épreuves d'admissibilité et d'admission des concours 2022-2023 d'ATSEM et d'ASEM (externe, interne et 3e voie) ! Tout ce que le candidat doit savoir pour réussir les épreuves du concours d'ATSEM/ASEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) : - QCM de 20 questions portant sur des situations concrètes rencontrées dans l'exercice de la profession (ATSEM externe) ; - 3 à 5 QRC à partir d'un dossier (ATSEM 3e concours) ; - entretien avec le jury (motivation, missions, etc.). L'ouvrage propose une préparation complète grâce à : - Toutes les informations sur le concours et le métier Inscriptions, conditions d'admission, présentation de la fonction publique territoriale... - Acquérir la méthode Des plannings de révisions pour organiser votre préparation, une auto-évaluation et des QCM bilans pour personnaliser vos révisions, une méthode pas à pas, les conseils du jury - Retenir tout le cours Toutes les connaissances du programme avec 56 thèmes (questions sur les collectivités territoriales, sur l'école maternelle, sur la sécurité, etc.) et de nombreux schémas + L'essentiel à mémoriser sous forme de fiches - S'entraîner de manière intensive Avec des QCM d'entraînement corrigés chronométrés - S'entraîner dans les conditions du jour J Avec 7 sujets d'annales corrigés (session octobre 2021 incluse) - Se préparer à l'oral Avec une simulation orale (3e concours et interne) pour être prêt le jour J EN + Offert en ligne : - des QCM interactifs pour tester son niveau sur la fonction publique territoriale et plus de sujets corrigés pour un entraînement intensif - des sujets d'annales supplémentaires - un planning personnalisable