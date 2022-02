Pour un monde plus humain N° 6, février-avril 2022 : Religions, les lieux et les noeuds du dialogue

Crise de foi, mouvements de radicalisation, perte de confiance dans les religieux et les religions d'un côté... Initiatives cultuelles dans l'action sociale, les soins ou l'éducation de l'autre. L'actualité nous invite à repenser la place des religions, le rôle de la laïcité, notre rapport aux faits religieux. Elle nous invite à nous demander comment remettre la transcendance au service de l'Homme et non des "chapelles" , à chercher des lieux de dialogue, de rencontres, entre croyants et non-croyants. Fidèle à la méthode de recherche-action de UP for Humanness, ce dossier de Pour un monde plus humain rassemble des chercheurs, des acteurs de terrain, des croyants et non-croyants désireux de réfléchir et d'agir pour la construction de la paix.