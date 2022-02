De la fiction à la réalité. Ces visionnaires qui ont changé le monde

Depuis le XIXe siècle, des auteurs de science-fiction visionnaires ont décrit avec une stupéfiante précision le monde du futur. Capables d'imaginer les technologies les plus révolutionnaires, ils ont influencé les scientifiques les plus géniaux et les entrepreneurs les plus audacieux qui sont parvenus à commercialiser des innovations qui ont changé les modes de vie de millions de personnes. Ce livre présente l'apport considérable de ces grands esprits au monde industriel. Jules Verne et le voyage sur la Lune ou l'invention de l'hélicoptère, Kim Stanley Robinson et la terraformation, H. G Wells et la bombe atomique, William Gibson et le cyberespace, ou Neal Stephenson et le métavers sont quelques exemples de thèmes abordés dans le but d'exposer l'apport décisif de la science-fiction aux processus d'innovation techno-scientifique. Cet imaginaire, souvent prophétique, a en effet démontré à maintes reprises son étonnante faculté à anticiper les grandes mutations du monde. L'économie est influencée par des fictions qui structurent les croyances des innovateurs, des entrepreneurs, des consommateurs et des investisseurs. Les visionnaires sont ainsi bien souvent des créateurs de récits qui sont devenus des réalités après avoir conquis les esprits, parfois sur plusieurs générations. L'histoire de ces visions nous rappelle l'importance de porter un regard attentif sur ces fictions afin de mieux préparer le futur.