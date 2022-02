Come to me Wedding T09

Plusieurs années d'heureuse cohabitation ont passé. Mirei a désormais 18 ans, étudie le design à l'université et file le parfait amour avec Fumiya. Ce dernier s'attèle aux préparatifs de leur mariage et l'émotion les gagne chaque jour un peu plus. Mais leur relation n'a pas encore connu l'aboutissement charnel tant attendu et la patience peut parfois conduire à la frustration...