Léonid Tome 3 : Les chasseurs

Léonid et ses amis ont décidé de rendre visite à trois nouveaux chats de Chine qui viennent d'arriver dans la région. Ils habitent avec leur maître, quelque part dans les collines. Imprudents, Léonid, Ba'on et compagnie, se retrouvent au beau milieu d'une chasse à courre quand une famille de cerfs surgit d'un bosquet, suivie par une meute de chiens aboyant et plusieurs cavaliers qui claironnent.