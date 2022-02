Réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes DEC 1. QRC et QCM corrigées, 300 questions corrigées pour réviser et s'entraîner, 7e édition

15 sujets avec leurs corrigés détaillés conforment aux sujets de l'examen d'Etat Véritable outil d'entraînement, cet ouvrage vous propose 15 sujets avec leurs corrigés détaillés, réalisés dans le même esprit que le sujet de l'examen d'Etat. Les auteurs y ont mis l'expérience qu'ils ont de l'examen et ont volontairement plus détaillés les corrigés que ce qui sera demandé à l'examen afin de faciliter les révisions. Cette nouvelle édition, vous permet : - de vous entraîner à répondre avec succès aux différentes QRC et QCM pour mettre vos connaissances en application (les réponses développées sont fournies) ; - de préparer utilement votre épreuve. Au total, 300 questions corrigées sur l'expertise comptable et le commissariat aux comptes pour préparer efficacement l'épreuve n°1 de déontologie et de réglementation professionnelle de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes. Points forts - 15 sujets, 300 questions ... pour réviser et s'entraîner - A jour de l'actualité la plus récente