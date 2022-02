Exercices corrigés de comptabilité approfondie DCG 10. 10e édition

160 exercices corrigés exclusivement dédiés à l'UE 10, Comptabilité approfondie Il développe les thématiques suivantes : - Profession et normalisation comptable - Actifs - Capitaux propres - Passifs externes - Charges et produits - Entités spécifiques Au total, 160 exercices corrigés pour permettre aux étudiants de s'entraîner et de mettre en applications les connaissances acquises dans le livre DCG 10 Comptabilité approfondie, du même auteur. Points forts - Cet ouvrage vient compléter l'ouvrage de cours écrit par le même auteur dans la même collection - A jour du programme et de l'environnement pédagogique du DCG (compétences attendues et savoirs associés) - Les exercices corrigés de la collection DCG permettent de s'entraîner efficacement et d'être prêt le jour de l'épreuve