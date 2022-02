Exercices corriges de comptabilite DCG 9. 2e édition

180 exercices corrigés exclusivement dédiés aux exercices de l'UE 9 Comptabilité. Il développe les thématiques suivantes : - Introduction à la comptabilité - Méthode comptable - Analyse comptable des opérations courantes - Travaux d'inventaire - Comptabilité et environnement numérique Au total, 180 exercices corrigés pour permettre aux étudiants de s'entraîner et de mettre en application les connaissances acquises dans le livre DCG 9 Comptabilité. Points forts - Cet ouvrage complète l'ouvrage de Cours écrit par le même auteur dans la même collection - A jour du programme et de l'environnement pédagogique du DCG (compétences attendues et savoirs associés) - Les exercices corrigés de la collection DCG permettent de s'entraîner efficacement et d'être prêt le jour de l'épreuve, véritable outil d'entraînement et de perfectionnement pour les étudiants