Normes comptables internationales IFRS. 9e édition

Toutes les normes comptables internationales IAS et IFRS actuellement applicables et qu'il faut connaître et comprendre. Cet ouvrage contient 39 fiches sur les points clés du référentiel comptable international (normes IAS/IFRS) : - Processus et instances de normalisation - Cadre conceptuel - Normes de base - Normes de consolidation - Normes sectorielles Cette nouvelle édition intègre le nouveau cadre conceptuel applicable aux entités depuis 2021. Points forts - 48 pages - Connaître et comprendre les points clés d'une discipline