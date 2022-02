Les 250 écritures comptables les plus frequentes. 7e édition

Les points clés pour enregistrer toutes les opérations dans les comptes de l'entreprise Cet ouvrage présente en 9 fiches les points clés des écritures comptables : - Opérations courantes - Opérations de financement à court terme - Opérations d'investissement - Opérations de placement - Divers travaux d'inventaire - Opérations de financement à moyen et long terme - Apports en capital et variations de capital - Liquidation de la TVA et recouvrement de l'impôt sur les sociétés - Rémunération du personnel Points forts - Connaître et comprendre les écritures comptables les plus utilisées - 48 pages