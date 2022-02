Social. Tout sur le droit du travail et de la protection sociale en 2022, 16e édition

Les points clés du droit du travail et de la protection sociale à jour de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 Ce livre présente en 18 fiches le droit du travail et de la protection sociale - Les relations individuelles de travail : contrats de travail, durée du travail, congés, salaires, formation... - Les relations collectives de travail : institutions représentatives, conflits collectifs... - La protection sociale : maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, retraite, assurance chômage, régime de solidarité Points forts - Toutes les règles du droit du travail et de la protection sociale en 2022 - A jour de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 - 48 pages