L'essentiel du droit du travail. 22e édition

Le droit du travail applicable en 2022 Le droit du travail et le droit de la protection sociale occupe une part importante de notre vie. L'ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension de la réglementation sociale est présenté dans cet ouvrage, de façon claire et synthétique. Il intègre les textes législatifs et réglementaires les plus récents. Le livre est structuré en deux grandes parties : - la première sur le droit du travail traite des différents acteurs de la vie sociale, de la formation, de l'embauche, des différents contrats de travail, des modes de rupture du contrat de travail, des conditions de travail (durée du travail, congé...), des institutions représentatives des salariés et des conflits individuels et collectifs ; - la deuxième sur le droit de la protection sociale traite de la Sécurité sociale, des différentes prestations existantes (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, accident du travail...), de la prévoyance dans l'entreprise, des régimes complémentaires et de l'indemnisation des salariés sans emploi. Points forts - Une présentation synthétique, rigoureuse et pratique du droit du travail et de la protection sociale en France en 2022 - Réviser et faire un point actualisé - A jour des dernières évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles