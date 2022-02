Aux urnes ! Comment convaincre vos proches d'aller voter

Les causes de l'abstention sont multiples, et il est vital d'y apporter des réponses. Parce qu'elle est la condition de notre destin collectif et d'un avenir apaisé pour tous, la démocratie est notre bien le plus précieux : voulons-nous vraiment prendre le risque de la voir disparaître ? Vous qui désespérez de convaincre vos proches d'aller voter, vous trouverez ici des arguments et des ressources. Si vous êtes vous-même abstentionniste, laissez-moi une chance de vous convaincre ! Ce livre n'est pas un programme politique, mais plutôt le cri du coeur d'un jeune engagé, passionné et libre de toute attache partisane. Cri du coeur non seulement en faveur du vote mais aussi, plus largement, pour une démocratie réinventée, régénérée, ouverte sur l'avenir. G. C.