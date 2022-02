Chronologie des présidents de la République française

Louis Napoléon Bonaparte, Charles de Gaulle, François Mitterrand, Emmanuel Macron... Combien y a-t-il eu de présidents de la République en France ? Qui a eu le mandat le plus court ? Connaissez-vous le point commun entre Paul Doumer et Sadi Carnot ? A travers des dates marquantes, cet ouvrage dessine la vie et la carrière des hommes qui ont occupé la fonction présidentielle, leurs affinités ou leurs rivalités politiques, ainsi que leurs relations souvent ambivalentes avec les citoyens français. Surtout, il témoigne des enjeux brûlants de chaque époque. Le + : Une frise chronologique qui court tout au long de l'ouvrage.