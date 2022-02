Essai sur l'art de ramper à l'usage des courtisans. Et autres conseils des classiques pour survivre en politique

Truculent et comique, ce pamphlet donne les clés du succès à tous les flagorneurs et courtisans à l'échine souple. Car le geste de l'hypocrite et du flatteur est bel et bien un art à part entière... Retrouvées dans la correspondance de l'auteur, parues à titre posthume en 1790, ces quelques pages d'une modernité surprenante nous rappellent que, des courtisans d'hier à ceux d'aujourd'hui, il n'y a qu'une courbette. Dans les textes qui suivent, La Bruyère, Saint-Simon, La Fontaine, le cardinal de Retz, Chamfort et Machiavel nous invitent à leur tour à découvrir les coulisses du pouvoir. Portraits, anecdotes, chroniques et aphorismes font défiler les puissants et ceux qui les courtisent.