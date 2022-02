Les clans de la lune alphane

A l'image des colonies pénitentiaires de jadis, la population de la lune alphane est le fruit d'une immigration contrôlée. Sauf qu'ici point de bagnards, mais une société uniquement composée de malades mentaux et organisée en plusieurs tribus irréconciliables : les Heebs, qui planent à longueur de journée, les Pares, dont l'intelligence n'a d'égal que la certitude d'être persécutés, les très belliqueux Manses, les Skitz ou encore les Deps... Ils vont pourtant devoir s'entendre et faire front commun, car la Terre a décidé de mettre fin à cette expérience unique et de renvoyer les fous dans des asiles plus conventionnels.