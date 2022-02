Dans la mer il y a des crocodiles. L'histoire vraie d'Enaiatollah Akbari

Enaiat ne connaît pas son âge, mais à dix ou onze ans, il sait déjà qu'il est condamné à mort. Car il est né hazara, une ethnie afghane haïe autant par les Pachtounes que par les talibans. Pour le protéger, sa mère l'abandonne de l'autre côté de la frontière, au Pakistan. Commence alors pour ce bonhomme "pas plus haut qu'une chèvre" un périple de cinq ans pour rejoindre l'Italie en passant par l'Iran, la Turquie et la Grèce. Dans ce récit vibrant d'espoir, il nous raconte son quotidien, où la débrouille le dispute à la peur, l'entraide à la brutalité. Comme tous ceux qui témoignent de l'insoutenable, c'est sans amertume, avec une tranquille objectivité et pas mal d'ironie qu'il retrace les étapes de ce voyage insensé.